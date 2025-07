Gaza, Jovanotti dal No Borders festival: tifo solo per la pace

Fusine, 26 lug. (askanews) – Lorenzo Jovanotti è salito sul palco del No Borders Music Festival a Fusine, provincia di Udine, per il suo unico concerto dell’estate 2025. Non un live tradizionale, ma un bike concert, un evento unico riservato a chi ama pedalare e vivere la musica con spirito di avventura.

Davanti ai 5.000 partecipanti -un numero raggiunto in pochi minuti, con il concerto andato subito sold out, Jova ha però voluto parlare di pace.

Vedendo una bandiera della Palestina ha detto: “Di fronte a una natura così bella che il pianeta ci dona, all’opportunità di essere vivi, all’opportunità di poter convivere in uno spazio come si può far accadere quello che sta succedendo. Per entrambe le parti, non è una questione di tifoseria”.

“Io sono tifoso solamente per sostenere la pace, la tregua. È l’unica cosa che sono in grado di sostenere con il mio modo di intendere la vita- ha continuato – Non ho niente di intelligente da dire su quello che sta succedendo. E siccome non ho niente di intelligente da dire, non dico niente. Prego, spero e mi auguro che questa follia ci insegni qualcosa. A noi, esseri umani, non so se ci accadrà, perché poi la guerra è forse una parte di noi imprescindibile, che c’è da sempre purtroppo, ma anche la pace c’è da sempre, anche l’incontro c’è da sempre, anche la possibilità di superare i confini”.