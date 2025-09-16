Gaza: la testimonianza silenziosa della sofferenza

La situazione a Gaza è diventata un incubo per chi cerca di vivere la quotidianità in mezzo a esplosioni e paura. Nella parrocchia della Sacra Famiglia, i rumori delle bombe sono una costante, ma oggi, con l’offensiva dei tank israeliani, il terrore ha assunto dimensioni insostenibili. Chi tenta di mettersi in contatto con i pochi rimasti nel compound, dove si trovano rifugiati centinaia di sfollati, riceve spesso risposte evasive.

“Non parliamo con i giornalisti!” è il mantra ripetuto dal vice parroco, padre Iuzuf, mentre le immagini che circolano sui social raccontano una storia ben più eloquente.

La resistenza silenziosa di padre Gabriel

Il parroco, padre Gabriel Romanelli, è uno dei pochi a rimanere sul campo, testimoniando la realtà tragica che i suoi parrocchiani vivono quotidianamente. Le sue foto e i video pubblicati sui social mostrano fedeli in preghiera, con lo sguardo perso nel vuoto, mentre le esplosioni risuonano come un eco costante. Un singhiozzo in lontananza, quello di una giovane rifugiata, fa eco alla disperazione di una generazione costretta a crescere in un clima di angoscia e vulnerabilità. “Gaza. Chiesa latina. Preghiamo per la pace,” scrive padre Gabriel, un appello che risuona in un contesto dove la speranza è ridotta al lumicino.

La situazione è aggravata dalla mancanza di assistenza: i giovani disabili assistiti dalle suore di Madre Teresa sono abbandonati a se stessi dal 7 ottobre, privati di qualsiasi supporto esterno. Non è facile per il parroco esporre queste immagini, ma la realtà è tale da non poter più essere ignorata. La Rete “Preti contro il genocidio,” che conta ormai 500 sacerdoti, si sta mobilitando per far sentire la propria voce e annunciare un evento di protesta, sottolineando l’urgenza di una risposta internazionale a questa crisi umanitaria.

Un evento per la giustizia e la pace

Il 22 settembre è stato scelto come data simbolica per una marcia che partirà da S.Andrea al Quirinale e arriverà a Montecitorio. Durante l’evento, verrà letta la storia di tanti palestinesi, accompagnata dalla preghiera del Padre Nostro in arabo. Questa iniziativa coincide con l’assemblea delle Nazioni Unite, rappresentando un appello diretto a chi ha il potere di fermare il genocidio in corso. Non si tratta di un conflitto ordinario, ma di una crisi umanitaria che grida giustizia.

Le parole di padre Gabriel e dei suoi confratelli non sono solo un grido di dolore, ma anche un invito alla riflessione. La loro resistenza è un atto di coraggio e speranza, una testimonianza di come la fede possa resistere anche nei momenti più bui. La realtà è meno politically correct: non è possibile chiudere gli occhi su ciò che accade. È necessario affrontare la verità e il dolore che si stanno consumando sotto i nostri occhi e comprendere che ogni singola vita conta, anche in un contesto di guerra.

Conclusioni che disturbano ma fanno riflettere

In un mondo che spesso ignora le sofferenze altrui, la voce di chi resiste è fondamentale. La parrocchia della Sacra Famiglia non è solo un luogo di culto, ma un simbolo di una resistenza silenziosa che sfida l’apatia e l’indifferenza globale. È necessario chiedersi cosa si possa fare nella quotidianità per supportare chi vive in simili condizioni. Non si può permettere che il silenzio prevalga. È tempo di riflessione e di azione, per non dimenticare mai il prezzo della guerra e la sacralità della vita umana.