Gaza, l'Egitto: c'è accordo per formazione del comitato palestinese

Roma, 14 gen. (askanews) – Il governo egiziano ha annunciato che è stato raggiunto un “consenso” tra tutte le parti sui nomi dei membri del comitato tecnico palestinese, composto da 15 persone, incaricato di amministrare la Striscia di Gaza secondo i termini del piano di pace di Donald Trump.

Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha dichiarato che è stato raggiunto un “accordo sui membri” e che il comitato sarà incaricato di “gestire la vita quotidiana e fornire servizi essenziali al popolo palestinese che vive in condizioni difficili” nella Striscia di Gaza.

“È stato raggiunto un consenso sui membri del comitato amministrativo, il comitato tecnico palestinese, che comprende 15 membri, e speriamo che, dopo questo accordo, il comitato venga presto annunciato” ha dichiarato al Cairo. Una fonte di Hamas ha confermato all’emittente Al-Araby TV che il gruppo palestinese che ha governato fino ad oggi Gaza non ha obiezioni sulla lista delle personalità che andranno a formare il comitato.

L’attivista politico palestinese, Samer Sinijlawi, ha anticipato la lista dei nomi, precisando che il comitato sarà guidato da Ali Shaath, “una stimata figura accademica e politica, nota per il suo approccio tecnico, la sua indipendenza e il suo impegno di vecchia data nella governance, nello sviluppo e nelle riforme istituzionali”. Il comitato è previsto dal piano di pace Usa con il compito di gestire gli affari correnti dell’enclave nell’ambito della transizione postbellica.