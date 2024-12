Gaza, l'UNRWA distribuisce aiuti alle famiglie a Khan Yunis

Roma, 3 dic. (askanews) – Nelle immagini, la distribuzione degli aiuti da parte dell’UNRWA (l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi) a Khan Yunis, nel Sud di Gaza. Vengono distribuiti sacchi di farina alle famiglie di 10 o più persone che attendono in fila.

Le organizzazioni umanitarie internazionali hanno ripetutamente lanciato l’allarme per il deterioramento delle condizioni a Gaza, avvertendo che i civili sono sull’orlo della carestia. E solo ieri l’UNRWA aveva fatto sapere di aver sospeso la consegna di aiuti a Gaza tramite il varco di Kerem Shalom, controllato da Israele perché troppo pericoloso, dopo l’attacco settimane fa ad alcuni camion.

Nelle ultime ore il movimento palestinese al Fatah e Hamas hanno concordato di istituire un comitato congiunto per amministrare la Striscia di Gaza, in conformità con una proposta egiziana. L’accordo tra le due fazioni è stato raggiunto in seguito a una serie di incontri al Cairo.

L’intesa prevede che il comitato si occuperà di fornire e distribuire aiuti umanitari, dell’amministrazione civile di Gaza e della supervisione della ricostruzione della Striscia e del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto, come è avvenuto nel 2005.