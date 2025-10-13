Gaza, Macron: Francia avrà ruolo a fianco dell'Anp nella governance

Sharm-el-Sheikh, 13 ott. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Sharm el-Sheikh per i negoziati di pace tra il governo israeliano e Hamas.

La Francia, ha detto Macron, sarà coinvolta in tutte le fasi del piano del presidente Donald Trump, insieme ai partner arabi.

Parlando poco dopo essere atterrato a Sharm el-Sheikh, ha dichiarato: “Per quanto riguarda le questioni di governance, avremo un ruolo molto particolare nel sostenere l’Autorità palestinese e garantire che ottenga ciò che le spetta, ma anche che attui le riforme necessarie per il futuro”.

“A questo proposito – ha aggiunto Macron – il piano di pace che abbiamo messo in atto, gli scambi che abbiamo avuto con il presidente Abbas, sia il principe ereditario che il primo ministro Bin Salman, sia io stesso, sono elementi importanti che seguiremo”.

Macron ha anche sottolineato l’importanza della presenza di Abbas al tavoli. “È il riconoscimento del ruolo dell’Autorità palestinese come istanza legittima. Per me è innanzitutto un chiaro segno della volontà di coinvolgere l’Autorità palestinese nella governance di Gaza nel futuro” ha detto.