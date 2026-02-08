Gaza, missile su appartamento: tre bambine uccise nel sonno

Gaza (Territori palestinesi), 31 gen. (askanews) – Un missile ha colpito all’alba un appartamento residenziale nel quartiere Al-Rimal di Gaza City, vicino all’incrocio Abbas. La protezione civile di Gaza parla di almeno quattro morti. Tra le vittime ci sono tre bambine, uccise mentre dormivano. Secondo i familiari, i corpi sono stati ritrovati in strada dopo l’impatto.

“Siamo civili. Non abbiamo nulla a che fare con Hamas, Fatah o chiunque altro – dice Samer Al-Atbash, parente della famiglia – Tre bambine sono morte mentre dormivano. Abbiamo trovato i loro corpi in strada. Questo è quello che mi ha detto il mio vicino, li abbiamo trovati in strada. Erano solo bambini. Che cosa avevano fatto di male? Tre piccoli fiori, che Dio abbia misericordia di loro. Non sono ancora del tutto lucido per lo shock. Sono profondamente sconvolto”.

“Dormivano tranquillamente sotto la protezione di Dio quando il missile è caduto su di loro – afferma Nael Mohamad Ibraheem Al-Atbash, parente della famiglia -. Stavano resistendo? Stavano combattendo? Avevano dei nemici? Erano bambini. Basta. Siamo stati sfollati e umiliati, abbiamo sofferto la fame, le tende, la mancanza di una casa. Abbiamo visto tutto”. “Di quale tregua state parlando? Ci prendiamo in giro da soli quando ci viene detto che c’è una tregua. Tutti stanno solo ridendo gli uni degli altri”, conclude.