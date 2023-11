Il direttore generale dell’Oms, Ghebreyesus, ha dichiarato che l’ospedale Al Shifa non funziona più. La situazione per gli ospedali di Gaza è sempre più critica.

Gaza, Oms: “Ospedale Al Shifa non funziona più”

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che l’ospedale Al Shifa di Gaza è rimasto senza acqua per tre giorni e “non funziona più come un ospedale“. Il numero dei pazienti deceduti è aumentato in modo significativo, come ha scritto il direttore, che ha chiesto un cessate il fuoco immediato. “Al-Shifa. Sono trascorsi 3 giorni senza elettricità, senza acqua e con una connessione Internet pessima, il che ha gravemente compromesso la nostra capacità di fornire cure essenziali. I continui spari e bombardamenti nella zona hanno esacerbato la situazione già critica. Tragicamente, il numero di pazienti deceduti è aumentato in modo significativo” ha scritto.

Le sale operatorie dell’ospedale “sono completamente fuori uso e quando i feriti vengono da noi non possiamo dare loro nient’altro che interventi di pronto soccorso” ha aggiunto il dottor Mohammad Abu Salmiya, direttore sanitario della struttura medica palestinese. “Chiunque ha bisogno di interventi chirurgici muore e non possiamo fare nulla per loro” ha aggiunto. A proposito dei neonati prematuri estratti dalle incubatrici dopo l’esaurimento dell’ossigeno, Abu Salmiya ha detto che “vengono avvolti in fogli di alluminio e mettiamo loro vicino acqua calda per mantenerli al caldo“.

Gaza, la situazione dell’ospedale Al-Shifa

Nell’ospedale Al-Shifa a Gaza sono morti “27 pazienti adulti” che erano ricoverati in terapia intensiva e “7 neonati prematuri” tenuti nelle incubatrici, secondo quanto ha dichiarato il ministero della sanità di Hamas. “Sono collassate tutte le unità fondamentali” dell’ospedale, ha affermato il direttore, spiegando che settemila persone hanno trovato rifugio nel complesso medico fuggendo dai raid israeliani, a cui si aggiungono 1.500 tra pazienti e personale medico. “Non c’è più acqua, cibo, latte per bambini e neonati. La situazione in ospedale è catastrofica” ha aggiunto. Il direttore ha spiegato di aver chiesto a Israele 600 litri di carburante per far funzionare i generatori, ma l’esercito di Tel Aviv non ha ancora risposto. Israele ha messo a disposizione 300 litri di carburante per l’ospedale, ma il personale ha paura di uscire dalla struttura per andarlo a prendere. “Abbiamo detto all’esercito israeliano che i 300 litri di carburante offerti non sono sufficienti per far funzionare l’ospedale per 30 minuti” ha aggiunto il direttore.