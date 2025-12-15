Gaza, palestinesi condannano l'attacco a Bondi Beach: danneggia la pace

Khan Younis, 15 dic. (askanews) – I palestinesi condannano la sparatoria avvenuta in Australia in cui sono state uccise 15 persone durante una festa ebraica sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney, definendola “il risultato dell’odio che ha avuto inizio con la guerra” tra Israele e Hamas.

“Abbiamo appreso la notizia con grande shock” racconta un residente di Khan Younis – è qualcosa che né noi né il nostro popolo possiamo tollerare, respingiamo totalmente questo atto.

Non desideriamo affatto questi attacchi, offendono ogni arabo, ogni palestinese e ogni musulmano in tutto il mondo”.

“Siamo un popolo palestinese che ama la pace, la desidera, crede in essa e lotta per ottenerla – afferma un altro – quello che è successo danneggia la pace, e noi siamo un popolo aperto a tutte le nazioni del mondo”.