Gaza, proteste in M.O. e in Nord Africa, assalti ad ambasciate

Nablus, 18 ott. (askanews) – Le proteste sono esplose in diversi paesi arabi e nord africani dopo l’attacco dell’ospedale a Gaza che ha causato centiania di morti. La rabbia dei manifestanti si è scagliata contro le ambasciate di Israele, degli Stati Uniti e di Paesi europei. A cominciare dalla manifestazioni di protesta in Cisgiordania dove migliaia di persone sono scese in piazza.

Nell’ultima settimana ci sono state proteste quasi quotidiane. In Libano centinaia di manifestanti si sono radunati nella piazza che conduce all’ambasciata americana a nord di Beirut e hanno cercato di sfondare le barriere di sicurezza.

In Iraq, centinaia di persone sono scese in piazza a Baghdad scandendo slogan anti-israeliani. Dozzine di manifestanti hanno tentato di attraversare un ponte, per raggiungere l’area che ospita gli uffici governativi iracheni e diverse ambasciate ma le forze di sicurezza glielo hanno impedito. Proteste in diversi luoghi in Iran. Davanti alle ambasciate francese e britannica a Teheran sono stati scanditi slogan contro “la Francia, l’Inghilterra, l’America e i sionisti”, secondo un video pubblicato dall’agenzia statale Rna news. Proteste anche in Tunisia.