Secondo una dichiarazione rilasciata mercoledì dal Ministero della Sanità palestinese, dal 7 ottobre sono state uccise nella Striscia di Gaza 3.478 persone. I feriti sono più di di 12mila.

Gaza, sale la conta di morti e feriti

Il bilancio delle vittime segna una violenta escalation del conflitto tra Israele e il gruppo militante di Hamas. Solo l’offensiva lanciata a inizio mese dai terroristi, era costata la vita ad oltre 1.400 persone. Il numero di palestinesi uccisi è aumentato drasticamente dopo l’attacco di martedì ad un ospedale di Gaza, dove sono morti più di 800 civili. Oltre al personale medico dell’Al-Ahli Arab Hospital, sono rimasti coinvolti anche donne e bambini. Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato che, in base alle loro informazioni, la causa dell’attacco sarebbe stata un lancio di razzi fallito ad opera di militanti palestinesi. L’ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, tuttavia, ha accusato Israele di aver provocato l’esplosione. Sostenendo che fosse disonesto incolpare la Jihad islamica per quanto accaduto.

L’ONU invoca un cessate il fuoco

In occasione del terzo forum della Belt and Road Inititative a Pechino, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto “un immediato cessate il fuoco umanitario per alleviare l’epica sofferenza umana a cui stiamo assistendo” aggiungendo che “troppe vite e il destino dell’intera regione sono in bilico”. Alla conferenza erano presenti sia il presidente cinese Xi Jinping che quello russo Vladimir Putin. Una tregua è stata invocata anche da 22 Stati arabi dell’ONU.

Annullato il summit di Amman

A seguito della tragedia avvenuta nell’ospedale di Gaza, si è deciso di annullare il vertice a 4 su Israele e il futuro dei palestinesi. Il summit, in programma per oggi ad Amman, era stato organizzato fra il presidente Usa Joe Biden, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen ed il re di Giordania Abd Allah II.