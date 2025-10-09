Gaza, Salvini: grazie a Trump per pace, senza di lui solo sangue

Rimini, 9 ott. (askanews) – “Bisogna dire grazie a Trump” per l’accordo di cessate il fuoco a Gaza e “se tutto andasse come spero e prego, Trump per la pace se lo è stra-meritato” il Nobel, mentre la Lega sta “preparando documenti da presentare in Parlamento”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al Ttg di Rimini per l’incontro “Un futuro per la balneazione italiana”.

“E’ una giornata bellissima, è una giornata straordinaria, è una giornata emozionante. Confesso che quando mi sono alzato questa mattina ero felice – ha esordito Salvini -. Dopo tante chiacchiere, dopo tante promesse, dopo troppi morti si vede la luce in fondo al tunnel e c’è un’ipotesi di pace concreta a portata di mano, il cessate il fuoco, la restituzione degli ostaggi vivi o morti ai parenti, la ricostruzione di Gaza, l’allontanamento dei terroristi di Hamas”.

Il ministro ha annunciato che “come Lega stiamo preparando in questi minuti dei documenti da presentare in Parlamento, in Italia e in Europa, perché se tutto andasse come spero e prego, Trump il Nobel per la pace se lo è stra-meritato”. Salvini ha poi attaccato chi protestava in Italia: “La soluzione in Palestina e la liberazione di Gaza non l’ha portata qualche barricadero in Italia che bloccava i treni, le strade e gli aeroporti, ma l’ha portata quello che per loro era il diavolo, Trump, e per me se riesce a fare quello che sta facendo è un grande”.