Gaza, Schlein: mobilitazione straordinaria, è risposta alle minacce

Roma, 3 ott. (askanews) – “Una mobilitazione straordinaria, una grande partecipazione, credo sia la risposta migliore anche alle indecenti minacce del governo, giù le mani dal diritto di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici che sono qui a difendere i valori della Costituzione, della pace e della solidarietà, sia con i palestinesi che stanno morendo sotto le bombe, sia per la fame imposta illegalmente dal governo israeliano”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando a margine del corteo di Roma.