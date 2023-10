“Ci stiamo dirigendo verso una completa paralisi del sistema medico” le parole del Dottor Mustafa Barghouti, cofondatore della Palestinian Medical Relief Society. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la decisione di Israele di evacuare 22 ospedali nel nord di Gaza è una “condanna a morte” per tutti i pazienti.

Gaza senza medicine, i medici: “paralisi completa”

I medici e gli operatori umanitari chiedono un passaggio sicuro per i 2 milioni di civili presenti nella Striscia di Gaza. L’allarme è stato lanciato a pochi giorni dall’assedio totale imposto da Israele, in risposta al brutale attacco lanciato dal gruppo militante di Hamas. I sanitari invocano la protezione delle numerose persone, che continuano a sopportare il peso della guerra, e chiedono che venga creato un corridoio di emergenza per il trasferimento degli aiuti umanitari. Il dottor Barghouti ha avvertito che il completo assedio di Gaza inquinerà l’acqua e ridurrà le scorte di ossigeno, impoverendo gli indicatori sanitari tra cui i tassi di mortalità infantile e materna, povertà, fame, diffusione di malattie trasmesse dall’acqua e di infezioni gastrointestinali. “Ci sarà un forte aumento della mortalità materna delle donne che partoriranno in condizioni terribili. Vedremo le epidemie iniziare a diffondersi a Gaza” ha aggiunto.

Appello per un corridoio umanitario

Il blocco israeliano su Gaza ha paralizzato il sistema sanitario all’interno dell’enclave palestinese. Le squadre di emergenza faticano a smistare i malati, con le scorte mediche in diminuzione. I pazienti con condizioni di salute preesistenti, tra cui cancro e insufficienza renale cronica, sono a rischio di morte perché l’assedio ha bloccato l’accesso ai farmaci. Il tempo sta per scadere per i residenti stipati nel territorio di 140 miglia quadrate. Le scorte di cibo e acqua si stanno esaurendo, così come le medicine. Giovedì il ministro israeliano dell’Energia, Israel Katz, ha dichiarato che Israele avrebbe privato la Striscia di elettricità, acqua e carburante finché Hamas non avesse restituito gli ostaggi. “Nessun interruttore elettrico sarà acceso, nessun idrante sarà aperto e nessun camion di carburante entrerà finché i rapiti israeliani non saranno tornati a casa” ha scritto su X. “E nessuno ci predicherà la morale” ha aggiunto Katz. Per il corridoio umanitario si guarda all’Egitto, che però ha da sempre limitato il flusso di civili da Gaza al proprio territorio, anche durante i conflitti più accesi. Il Cairo, frequente mediatore tra Israele e Palestina, insiste sul fatto che le due parti risolvano i conflitti all’interno dei loro confini.