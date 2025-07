Gaza: studenti sfidano la guerra per il futuro

Diciamoci la verità: la situazione a Gaza è disastrosa, eppure gli studenti stanno dimostrando una resilienza che lascia senza parole. In mezzo al caos, circa 1.500 ragazzi si preparano ad affrontare i loro esami finali di scuola superiore, un atto di coraggio che sfida le atrocità quotidiane della guerra. Ma come possono concentrarsi su un futuro accademico quando attorno a loro il mondo sta crollando?

La realtà degli esami in tempo di guerra

Con i bombardamenti israeliani che continuano, le scuole sono diventate un ricordo lontano e le condizioni per l’istruzione sono estremamente precarie. I ragazzi di Gaza si trovano a dover affrontare esami finali non in aula, ma online, un sistema che, per quanto innovativo, presenta innumerevoli sfide. La questione principale è semplice ma drammatica: come si può garantire l’accesso all’istruzione in una regione devastata dalla guerra?

Il Ministero dell’Istruzione di Gaza ha annunciato che gli esami si svolgeranno tramite una piattaforma online, ma la verità è che non tutti gli studenti hanno accesso a un dispositivo adeguato o a una connessione internet stabile. Molti di loro sono costretti a loggarsi da caffè, tende o rifugi che offrono solo un supporto temporaneo. È una situazione insostenibile che mette in luce le enormi disuguaglianze esistenti e la mancanza di infrastrutture in una delle regioni più colpite del mondo.

Statistiche scomode e realtà dei fatti

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, oltre 660.000 bambini a Gaza sono stati esclusi dalla scuola a causa della guerra. Questo è il 95% della popolazione in età scolastica. Le scuole, un tempo luoghi di apprendimento e crescita, ora sono diventate rifugi per sfollati e bersagli di attacchi incessanti. Eppure, nonostante questa devastazione, gli studenti continuano a dimostrare una volontà di ferro per non lasciare che la guerra distrugga il loro futuro.

Alcuni studenti, come la giovane Doha Khatab, raccontano le difficoltà quotidiane: “Stiamo affrontando esami online, ma è così difficile. L’internet è debole, molti di noi non hanno dispositivi e non ci sono spazi sicuri per sostenere l’esame. Abbiamo anche perso i nostri libri a causa dei bombardamenti.” Questa testimonianza mette in evidenza non solo le difficoltà materiali, ma anche il peso psicologico della guerra, un fattore che nessun software o esame online può alleviare.

Riflessioni finali e invito al pensiero critico

La realtà è meno politically correct di quanto molti possano pensare: gli studenti di Gaza non stanno semplicemente affrontando esami; stanno lottando per il diritto all’istruzione in un contesto che sembra voler negare qualsiasi forma di futuro. La loro determinazione è un esempio di resilienza umana, ma pone anche interrogativi inquietanti sulla giustizia e sull’uguaglianza nell’accesso all’istruzione. Se vogliamo davvero sostenere il diritto all’istruzione, dobbiamo essere pronti a guardare in faccia la verità e chiedere che venga fatto di più per garantire che questi giovani abbiano la possibilità di un futuro migliore.

In conclusione, invitiamo tutti a riflettere su cosa significhi sostenere l’istruzione in situazioni di crisi. Non è solo una questione di esami e punteggi, ma di garantire che la speranza non venga spenta da un conflitto che pare interminabile. Dobbiamo alzarci in piedi e chiedere un cambiamento, perché il futuro di questi ragazzi è il nostro futuro.