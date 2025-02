Gaza, Tajani: vado ad accogliere i bimbi palestinesi malati

Roma, 13 feb. (askanews) – “Mi pare che ci sia qualche spiraglio positivo, noi facciamo ciò che è in nostro potere perché la tregua si consolidi”: lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’uscita dall’incontro con le autorità vaticane per il 96esimo anniversario dei Patti Lateranensi a Palazzo Borromeo. “Adesso andiamo ad accogliere i bambini palestinesi malati di tumore che accoglieremo negli ospedali italiani, l’ultimo lo prenderò con me lunedì prossimo, lo porto dal Cairo” ha aggiunto il ministro. “la cosa più importante è che ci sia la liberazione degli altri ostaggi e si possa andare avanti nella costruzione della pace”.