Gaza, Usa chiedono ad Hamas liberazione ostaggi per cessate il fuoco

Nazioni Unite (New York), 25 mar. (askanews) – “Questa risoluzione riconosce giustamente che durante il mese di Ramadan dobbiamo impegnarci per la pace. Hamas può farlo accettando l’accordo sul tavolo – un cessate il fuoco può iniziare immediatamente con il rilascio del primo ostaggio. Dobbiamo quindi fare pressione su Hamas affinché lo faccia. Questa è l’unica strada per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, come tutti abbiamo chiesto oggi”.

Così l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, ha commentato la risoluzione adottata oggi dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, grazie all’astensione degli Stati Uniti, che chiede un cessate il fuoco durante il Ramadan con la liberazione degli soatggi israeliani ancora nelle mani del gruppo terrorista Hamas a Gaza.