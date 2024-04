Gaza, Wck chiede indagine indipendente su uccisione dei suoi operatori

Roma, 4 apr. (askanews) -World Central Kitchen (Wck) ha chiesto un'indagine indipendente sull'attacco israeliano a Gaza in cui sono rimasti uccisi sette suoi operatori umanitari. Il fondatore dell'ong americana dedita alla distribuzione di cibo in situazioni di emergenza, lo chef spagnolo-americano ...

Roma, 4 apr. (askanews) -World Central Kitchen (Wck) ha chiesto un’indagine indipendente sull’attacco israeliano a Gaza in cui sono rimasti uccisi sette suoi operatori umanitari. Il fondatore dell’ong americana dedita alla distribuzione di cibo in situazioni di emergenza, lo chef spagnolo-americano José Andres, ha affermato che l’esercito di Israele avrebbe “preso di mira sistematicamente, macchina per macchina”, il convoglio di tre vetture di Wck.

L’Ong ha rilasciato un comunicato in cui ha spiegato di aver chiesto ai governi di Australia, Canada, Stati Uniti d’America, Polonia e Regno Unito – i paesi di origine degli operatori uccisi – di unirsi nel chiedere un’indagine indipendente sull’accaduto, e di avere chiesto al governo israeliano

“di conservare tutti i documenti, le comunicazioni, le registrazioni video e/o audio e qualsiasi altro materiale potenzialmente rilevante”, al fine di “garantire

l’integrità delle indagini”.

Dopo la morte dei cooperanti di Wck, che Israele ha ammesso essere la conseguenza di un “grave errore” delle sue forze armate nella valutazione degli obiettivi da colpire, la situazione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza resta molto difficile: buona parte continuano ad essere paracadutati dal cielo, mentre il trasporto via terra e per nave restano possibili soltanto a singhiozzo.

L’uccisione dei lavoratori di Wck segna anche un nuovo picco di tensione nei rapporti fra Stati Uniti e Israele, con il presidente americano Joe Biden che ha in programma, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, una telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Biden sarebbe – secondo quanto riferito da fonti dell’amministrazione Usa al sito di informazione online Axios – estremamente “indignato” e “arrabbiato” per l’ennesima tragedia che ha coinvolto civili innocenti.