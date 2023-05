Gazzelle pubblica l'album Dentro e si prepara al live a Olimpico

Milano, 19 mag. (askanews) – Un album introspettivo e maturo: Gazzelle pubblica “Dentro”. L’artista romano ci mette tutta la sua bravura e si racconta nella quotidianità attraverso la musica.

“Ho deciso di chiamarlo così perché è un disco che scende molto in profondità dentro di me, è un disco in cui ho cercato di tirare le somme di tutto quello che è successo in questi ultimi due anni di vita vissuta, due anni molto densi e ho cercato di racchiuderli in queste 12 canzoni che credo esprimano al 100% tutte le sensazioni che ho provato in questo periodo”.

Malinconico e allo stesso tempo spensierato, la sua poetica ne ha fatto negli anni un unicum nel suo genere, è capace di raccontare i diversi colori dell’anima.

“La parte più grande di me è propensa alla malinconia e in generale a tutte le sfumature di tutte le emozioni che esistono”.

Gazzelle realizza un sogno: il 9 giugno 2023 sarà live allo Stadio Olimpico di Roma, l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista quest’anno.

“Sono molto concentrato e non vedo l’ora che arrivi quella data, salire sul palco e godermi questa serata, questo evento unico che è il sogno che avevo da bambino. Sarà una giornata che spero ricorderò per sempre”

Un’occasione per ascoltare i nuovi brani e quelli che lo hanno portato ad essere un punto di riferimento del cantautorato italiano.