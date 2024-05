Gb, al Labour il seggio supplettivo: con Blackpool al via cambiamento

Roma, 3 mag. (askanews) – Il partito laburista si è aggiudicato il seggio supplettivo di Blackpool South, nord-ovest dell’Inghilterra, con uno scarto del 26,3% (ottenendo oltre il 58% dei consensi), il terzo margine più ampio tra conservatori e Labour in una simile elezione dalla Seconda Guerra Mondiale. In questo seggio tradizionalmente laburista, ma passato ai conservatori nelle ultime elezioni generali del 2019, vinte a man bassa dall’allora primo ministro Boris Johnson, il laburista Chris Webb ha ottenuto 10.825 voti, 7.607 in più del suo avversario conservatore:

“La gente di Blackpool South ha parlato per la Gran Bretagna. Hanno detto di averne abbastanza di Rishi Sunak e dei conservatori, ne hanno abbastanza di 14 anni dei conservatori al potere, hanno perso la fiducia del popolo britannico. Hanno detto che è tempo di cambiare, il cambiamento parte da Blackpool stasera”, ha sottolineato il neo-eletto parlamentare britannico, auspicando che presto il cambio avvenga anche a Downing Street con il leader laburista Keir Starmer.

La corsa per questo voto segue le dimissioni di un parlamentare conservatore in seguito ad uno scandalo di lobbying.

Il partito dei Tories, i conservatori al governo in Gran Bretagna, sta subendo pesanti – quanto previste – perdite con l’arrivo dei risultati delle elezioni locali che si sono tenute giovedì e che aumentano la pressione sul primo ministro Rishi Sunak in vista delle elezioni generali. Il quadro, ancora parziale, del voto amministrativo, sembra confermare che il partito laburista ha buone possibilità di tornare al potere dopo 14 anni. Gli occhi restano puntati sulle amministrative di Londra, il cui esito, che potrebbe riconfermare il sindaco Sadiq Khan per un terzo mandato, è atteso tra venerdì e sabato.