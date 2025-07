Gb, arresti e tensione tra manifestanti pro e contro l'immigrazione

Epping, 28 lug. (askanews) – Centinaia di manifestanti di gruppi rivali hanno marciato domenica in una città del Regno Unito, sotto stretta sorveglianza della polizia, in un clima di tensione per le proteste anti-immigrazione. Si è trattato dell’ultima di una serie di manifestazioni a Epping, a nord-est di Londra, dopo che un richiedente asilo è stato accusato all’inizio di luglio di tre capi d’imputazione per violenza sessuale.

Tre persone sono state arrestate, ma la protesta si è svolta “pacificamente”, ha dichiarato la polizia dell’Essex in un comunicato.