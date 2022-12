**Gb: Bank of England si spacca e rialza tassi d 50 punti, ora al 3,50%**

**Gb: Bank of England si spacca e rialza tassi d 50 punti, ora al 3,50%**

**Gb: Bank of England si spacca e rialza tassi d 50 punti, ora al 3,50%**

Londra, 15 dic. - (Adnkronos) - Dopo il rialzo da 50 punti deciso ieri dalla Federal Reserve, oggi la Banca d'Inghilterra - con una decisione sofferta - ha aumentato in eguale misura il suo interesse chiave portandolo al 3,50%, il valore massimo degli ultimi 14 anni. Un ritocco che - come i pre...

Londra, 15 dic.

– (Adnkronos) – Dopo il rialzo da 50 punti deciso ieri dalla Federal Reserve, oggi la Banca d'Inghilterra – con una decisione sofferta – ha aumentato in eguale misura il suo interesse chiave portandolo al 3,50%, il valore massimo degli ultimi 14 anni. Un ritocco che – come i precedenti – punta a domare l'inflazione senza spingere l'economia del Regno Unito in una profonda recessione.

Il rialzo è inferiore all'aumento di 75 punti base che era stato suggerito nell'ultima riunione dell'Mpc, il comitato di politica monetaria della Bank of England, una frenata verosimilmente collegata all'andamento negativo del Pil britannico.

Ma quella odierna è una scelta che ha diviso in tre i nove membri del Comitato: infatti se sei membri hanno votato per l'aumento di 50 punti base, uno ha sostenuto un aumento di 75 punti base e altri due addirittura hanno chiesto di mantenere invariato il tasso della banca al 3,0%. Anche alla luce di questa spaccatura la maggior parte degli economisti si aspetta che la BoE interrompa già da inizio 2023 il percorso di rialzo dei tassi .