(Adnkronos/Dpa) – Lineker, 62 anni, era stato sospeso per un tweet che paragonava il linguaggio utilizzato per lanciare una nuova politica del governo sui richiedenti asilo con la Germania degli anni '30.

Il direttore generale della Bbc Tim Davie ha ora confermato che Lineker continuerà come conduttore di "Match Of The Day", dicendo: "Tutti riconoscono che questo è stato un periodo difficile per lo staff, i contributori, i presentatori e, soprattutto, il nostro pubblico. Mi scuso per questo".