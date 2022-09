Gb, camera ardente di Elisabetta II chiusa al pubblico

Londra, 19 set. (askanews) – Le porte di Westminster Hall sono state chiuse ufficialmente al pubblico alle 6:30 locali, le 7:30 in Italia. Finisce dunque il lungo omaggio del popolo alla regina Elisabetta II, il cui feretro sarà trasferito all’Abbazia di Westminster, dove alle 11 locali (le 12 in Italia) avrà luogo il funerale di Stato. Dalle 8 (le 9 italiane) però i circa 2.000 ospiti attesi alle esequie potranno ancora rivolgere l’ultimo saluto alla defunta sovrana prima del trasferimento su una carrozza, previsto alle 10:44 locali.

Migliaia di persone sono in strada per salutare il passaggio del feretro, le forze dell’ordine impiegate in massa per garantire la sicurezza dell’evento.