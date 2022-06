Gb, Carlo e Camilla arrivano in Ruanda per vertice Commonwealth

Roma, 22 giu. (askanews) – Il principe Carlo e la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, sono atterrati a Kigali e sono stati accolti da Johnston Busingye, ambasciatore del Ruanda nel Regno Unito e da sua eccellenza Omar Daair, Alto commissario del Regno Unito in Ruanda, prima di prendere parte al vertice dei capi di Stato e di governo del Commonwealt (CHOGM), il primo a tenersi in una non ex colonia britannica.

I leader di 54 paesi del Commonwealth si riuniscono questa settimana in Ruanda per un summit organizzato nel momento in cui l’organizzazione guidata dalla Regina Elisabetta II è messa in discussione e in piena polemica sul progetto britannico di ricollocalmento dei migranti nel Paese dell’East Africa.

(IMMAGINI RBA)