Gb, Carlo positivo al Covid, mistero su ultimo contatto con madre

Milano, 10 feb. (askanews) – Il principe Carlo, figlio maggiore ed erede al trono della regina Elisabetta II, è in isolamento per essere risultato per la seconda volta positivo al coronavirus. Il Principe di Galles si è detto “profondamente deluso di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester” e cercherà di “riprogrammare la sua visita il prima possibile”.

L’erede 73enne era risultato positivo anche nel marzo 2020 e aveva trascorso circa una settimana in isolamento nella tenuta di Balmoral in Scozia.

Il suo ufficio non ha detto quando è stato l’ultimo contatto con la madre di 95 anni. Charles tuttavia ha incontrato diverse persone a un ricevimento al British Museum ieri, incluso il ministro delle finanze Rishi Sunak.