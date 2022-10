Gb: cosa prevede la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III/scheda

Londra, 11 ott. (Adnkronos/Dpa) – L'incoronazione del re di Inghilterra è una delle cerimonie più antiche, profondamente religiose e ricche di sfarzo. I Gioielli della Corona giocheranno un ruolo da protagonista quando il re sarà incoronato sabato 6 maggio nell'Abbazia di Westminster a Londra, nel corso di una cerimonia composta da sei momenti fondamentali: il riconoscimento, il giuramento, l'unzione, l'investitura che comprende l'incoronazione, l'intronizzazione e l'omaggio.

Durante il riconoscimento, il sovrano si troverà nello spazio centrale dell'Abbazia di Westminster e si girerà per mostrarsi "al popolo" in ciascuna delle quattro direzioni: est, sud, ovest e nord. L'arcivescovo di Canterbury proclamerà Carlo "re indiscusso" e chiederà alla congregazione e al coro di mostrare il loro omaggio e servizio gridando "Dio salvi re Carlo", con l'ordine che li esorta a farlo con "disponibilità e gioia". Con il giuramento, invece, il re promette di regnare secondo la legge, di esercitare la giustizia con misericordia e di mantenere la Chiesa d'Inghilterra.

Con la Spada di Stato portata davanti a sé, il re andrà all'altare e dichiarerà: "Le cose che ho qui prima promesso, le farò e le manterrò. Quindi aiutami Dio". Bacerà la Bibbia e firmerà il giuramento.

Dopo il giuramento, il sovrano viene poi "unto, benedetto e consacrato" dall'arcivescovo di Canterbury. L'unzione con l'olio santo è l'atto centrale della cerimonia religiosa. Il re si toglierà la veste cremisi e si siederà sulla sedia di re Edoardo, che è stata realizzata nel 1300 ed è stata usata da ogni monarca dal 1626, sotto un baldacchino di seta o stoffa d'oro tenuto da quattro cavalieri della Giarrettiera.

L'arcivescovo utilizzerà l'ampolla a forma di aquila d'oro – che versa l'olio dal becco – e il cucchiaio per unzione in argento dorato del XII secolo, che è il tesoro più antico dei gioielli della corona, per ungere il re segnandolo con la croce. Tradizionalmente il coro canta l'inno "Zadok The Priest" durante l'unzione. Sotto la sedia dovrebbe esserci la Pietra del Destino. L'antico e sacro simbolo della monarchia scozzese, un tempo preso dal re Edoardo I d'Inghilterra, e che ora lascia il castello di Edimburgo solo per le incoronazioni.

Dopo essere stato santificato, il sovrano indossa una veste bianca senza maniche – il Colobium Sindonis – e poi una veste di stoffa d'oro – la Supertunica. E' il momento dell'investitura. Al re viene presentata una spada ingioiellata e gli speroni d'oro – il simbolo della cavalleria – e le armille – bracciali d'oro di sincerità e saggezza. Indosserà la Veste Reale di stoffa d'oro e gli sarà presentato il globo, l'anello dell'incoronazione al quarto dito della mano destra, lo scettro e la verga. Quindi Carlo, seduto sulla sedia di re Edoardo, sarà incoronato dall'arcivescovo con la corona di Sant'Edoardo, con la congregazione che grida "Dio salvi il re". Dopo la benedizione, il re andrà al suo trono e sarà "innalzato su di esso dagli arcivescovi e dai vescovi e da altri pari del regno".

Durante l'omaggio, l'arcivescovo, i principi di sangue reale – probabilmente anche il principe William – e i pari anziani rendono omaggio al monarca, mettendo le mani tra quelle del re e giurando fedeltà, toccando la corona e baciando la mano destra del re. La Camera dei Comuni non rende omaggio. Verrà incoronata anche Camilla come regina consorte, con una cerimonia simile ma più semplice che segue l'omaggio. Dopo il matrimonio di Carlo con Camilla, il sito web della famiglia reale ha aggiunto la clausola di uscita "salvo decisione contraria" alla frase: "Una regina consorte viene incoronata con il re, con una cerimonia simile ma più semplice".