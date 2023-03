Home > Askanews > Gb-Germania, Re Carlo III accolto dal cancelliere Scholz Gb-Germania, Re Carlo III accolto dal cancelliere Scholz

Roma, 30 mar. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto il re britannico Carlo III al suo arrivo in cancelleria a Berlino, nel secondo giorno della visita ufficiale del monarca in Germania. Carlo III interverrà al Parlamento tedesco, divenendo il primo re a farlo, in occasione della sua prima trasferta ufficiale all’estero da quando è salito al trono. Un segnale forte, che secondo gli esperti mira a costruire i nuovi legami post-Brexit con il continente.

Roma, 30 mar. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto il re britannico Carlo III al suo arrivo in cancelleria a Berlino, nel secondo giorno della visita ufficiale del monarca in Germania. Carlo III interverrà al Parlamento tedesco, divenendo il primo re a farlo, in occasione d...