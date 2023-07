Gb: governo criticato per 'aver sottovalutato' attività di Wagner in Africa

Gb: governo criticato per 'aver sottovalutato' attività di W...

Londra, 26 lug. (Adnkronos) – Il governo del Regno Unito è stato aspramente criticato dalla Commissione parlamentare per gli affari esteri per aver sottovalutato la pericolosa crescita del gruppo mercenario russo Wagner. La commissione interpartitica dei parlamentari ha accusato il governo di quella che ha definito "una triste mancanza di comprensione" delle attività di Wagner in Africa.

"Siamo profondamente preoccupati per la triste mancanza di comprensione da parte del governo dell'imposizione di Wagner al di là dell'Europa, in particolare del suo radicamento negli stati africani", afferma il presidente della Commissione Alicia Kearns.