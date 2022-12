Londra, 22 dic. (Adnkronos) - Il governo di Rishi Sunak minaccia di bloccare una nuova legge che renderebbe la Scozia il primo paese del Regno Unito a introdurre un sistema di autoidentificazione per le persone che vogliono cambiare sesso. Westminster ha chiarito che prenderebbe in considerazione un...

(Adnkronos) – Il governo di Rishi Sunak minaccia di bloccare una nuova legge che renderebbe la Scozia il primo paese del Regno Unito a introdurre un sistema di autoidentificazione per le persone che vogliono cambiare sesso. Westminster ha chiarito che prenderebbe in considerazione una "opzione nucleare" per bloccare l'approvazione del disegno di legge e il governo scozzese si è impegnato a "contestare vigorosamente" qualsiasi intervento del genere.