Gb, il Principe Andrea patteggia un accordo ed evita processo

Londra, 15 feb. (askanews) – Il principe Andrea di Inghilterra ha raggiunto un accordo extragiudiziale nell’ambito della causa civile di aggressione sessuale intentata contro di lui negli Stati Uniti da Virginia Giuffre. È quanto si apprende dai documenti del tribunale. In questo modo il terzogenito della regina Elisabetta II evita un processo che rischiava di essere estremamente imbarazzante per la corona.

Virginia Giuffre, una ex vittima del defunto multimiliardario americano Jeffrey Epstein, aveva citato in giudizio il duca di York, sostenendo che l’aveva aggredita sessualmente in tre occasioni quando aveva 17 anni, accuse che lui ha ripetutamente negato.

Un documento presentato a un tribunale statunitense afferma che il duca, 61 anni, e Giuffre, 38, hanno raggiunto un accordo extragiudiziale. I termini finanziari dell’accordo non sono stati rivelati. Il principe farà un “importante donazione” ad una associazione caritatevole della sua accusatrice.