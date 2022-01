Gb: in arrivo il rapporto sui partygate ma Johnson non sarà a Londra

Londra, 29 gen. (Adnkronos) – Il rapporto del 'cabinet office' sul partygate sarà consegnato all'ufficio del Premier a breve, nei primi giorni della prossima settimana, rende noto la Bbc, o già questo fine settimana, secondo altre fonti. Sue Gray non aspetterà la conclusione dell'indagine parallela di Scotland Yard, che nel frattempo ha chiesto "riferimenti minimi" agli eventi in discussione nel rapporto che subirà una revisione ma non vedrà cancellature di intere porzioni di testo, nelle intenzioni dei suoi estensori lasciate trapelare alla Bbc, coperture.

Il Premier Boris Johnson però non sarà a Londra ad attendere il rapporto sulle feste, forse fino a 17, a cui ha presenziato durante il lockdown nella sua residenza ufficiale. L'ufficio del Premier ha annunciato, per i prossimi giorni, una missione nella regione dell'Ucraina "per accelerare gli sforzi diplomatici" e "aumentare la deterrenza per evitare spargimenti di sangue". Johnson, ha spiegato un portavoce di Downing street, "ribadirà la necessità che la Russia faccia un passo indietro e si impegni a livello diplomatico quando parlerà con il Presidente Putin".