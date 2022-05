Gb, inflazione al 9% ad aprile, massimo da 40 anni

Londra, 18 mag. (askanews) – La Gran Bretagna si prepara a festeggiare il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II ma intanto deve fare fronte a una inflazione da record. I prezzi al consumo britannici sono aumentati al ritmo più elevato da oltre 40 anni ad aprile, con un tasso annuo d’inflazione al 9%, spinto dai costi dell’energia e degli alimentari.

La Cina di nuovo in lackdown e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia hanno fatto rallentare la catena di approvvigionamento, facendo schizzare i prezzi globali alle stelle.

L’opposizione chiede al governo misure tempestive per sostenere i redditi delle famiglie.

“Stiamo già spendendo 22 miliardi di sterline, stiamo già aiutando le persone con il costo della vita in tutti i modi possibili, ma il motivo per cui dobbiamo farlo è perché abbiamo preso delle decisioni difficili per far superare al paese il covid, per assicurarci di uscire dal lockdown e per avere un’economia forte con una solida crescita occupazionale” ha detto il premier Boris Johnson.

L’opposizione accusa l’esecutivo di non fare abbastanza per uscire dalla crisi.

Milioni di disabili, anziani e vulnerabili sono strozzati dalla crisi, semplicemente non possono permettersi di vivere con dignità, le decisioni che prendiamo qui contano, il costo dell’indecisione è enorme. Le persone in tutto il paese hanno bisogni di azione ora, i piani ci sono già. Primo ministro non rinvii ulteriormente, lavori con noi per metterli in atto ha detto il leader laburista Keir Starmer.

Le statistiche ufficiali segnalano anche un incremento mensile dei prezzi del 2,5%. A fine anno l’inflazione potrebbe arrivare a due cifre.