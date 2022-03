Gb, Johnson: Putin deve fallire, errore normalizzare relazioni

Roma, 19 mar. (askanews) – Al congresso dei Tories a Blackpool, in Inghilterra, il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che l’Occidente non deve tentare di “normalizzare le relazioni” con il presidente russo Vladimir Putin, dopo la sua invasione in Ucraina, definendo la crisi un “punto di svolta nel mondo”.

“Questo è un punto di svolta per il mondo. È un momento per scegliere. È una scelta tra la libertà e l’oppressione”.

“E cercare di rinormalizzare le relazioni con Putin, dopo questo, come fatto nel 2014, sarebbe come rifare lo stesso identico errore. E questo è il motivo per cui, è il motivo per cui Putin deve fallire”, ha aggiunto.

(FONTE IMMAGINI PRESS ASSOCIATION)