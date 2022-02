Roma, 8 feb. (askanews) – Camilla ha visitato una scuola a Bath, nel sud-ovest dell’Inghilterra, come primo incarico pubblico da quando la regina Elisabetta II – nel suo discorso per i 70 anni di Regno – ha annunciato il desiderio che la moglie del principe Carlo sia conosciuta come Regina Consorte quando il suo primogenito diventerà re.

(immagini Press Association)