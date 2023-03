Gb: manifestazioni in diverse città contro stretta su immigrazione

Gb: manifestazioni in diverse città contro stretta su immigrazione

Gb: manifestazioni in diverse città contro stretta su immigrazione

Londra, 18 mar. (Adnkronos) - Numerose manifestazioni contro il disegno di legge sull'immigrazione illegale hanno avuto luogo oggi in diverse città del Regno Unito, con la partecipazione, a detta degli organizzatori, di migliaia di persone. I manifestanti hanno esposto a Londra cartelli ...

Londra, 18 mar. (Adnkronos) – Numerose manifestazioni contro il disegno di legge sull'immigrazione illegale hanno avuto luogo oggi in diverse città del Regno Unito, con la partecipazione, a detta degli organizzatori, di migliaia di persone. I manifestanti hanno esposto a Londra cartelli e striscioni, alcuni con la scritta "nessun essere umano è illegale", mentre si dirigevano verso Downing Street.

Anche gli organizzatori di Stand Up To Racism e lo Scottish Trades Union Congress (STUC) hanno tenuto proteste a Glasgow e Cardiff contro il razzismo, l'islamofobia, l'antisemitismo, il fascismo e l'estrema destra, a causa della legge introdotta dal ministro dell'Interno, Suella Braverman, e rivolta ai rifugiati che arrivano nel Regno Unito con mezzi non autorizzati e che vedranno, se dovesse passare la legge, le loro richieste di asilo ritenute inammissibili.