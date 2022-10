Gb: Moody's conferma rating Londra ma outlook passa a negativo**

Londra, 21 ott. – (Adnkronos) – Moody's ha confermato il rating Aa3 del Regno Unito ma ha cambiato da stabile a negativo l'outlook. Stessa operazione per i rating della Banca d'Inghilterra (BoE) . L'agenzia spiega come il cambiamento dell'outlook a negativo da stabile sia determinato dall'aumento della "imprevedibilità nella definizione delle politiche in un contesto di prospettive di crescita più deboli e inflazione elevata" e dai "rischi per la sostenibilità del debito del Regno Unito derivanti da un probabile aumento dei prestiti e dal rischio di un indebolimento prolungato della credibilità delle politiche".