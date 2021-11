Gb: è morta a 101 anni la contessa di Avon, vedova di Eden e nipote di Churchill

Londra, 16 nov. – (Adnkronos) – Anne Clarissa Eden, contessa di Avon, vedova di Anthony Eden (1897- 1977), primo ministro britannico dal 1955 al 1957, e nipote dello statista Winston Churchill, è morta all'età di 101 anni il 15 novembre. Lo rende noto la stampa londinese.

Nata come Anne Clarissa Spencer-Churchill a Londra il 28 giugno 1920, era figlia di John Strange Spencer-Churchill, fratello minore dell'ex primo ministro Winston Churchill, e della moglie Gwendoline Bertie. Sposò il deputato e più volte ministro conservatore Anthony Eden il 14 agosto 1952: l'allora ministro degli Esteri aveva 55 anni e il giorno del matrimonio a Caxton Hall ci fu una folla enorme come quella che aveva applaudito il matrimonio di Elizabeth Taylor e Michael Wilding sei mesi prima.

Nel 1954, a seguito della nomina del marito a Cavaliere della Giarrettiera, divenne Lady Eden, mentre nel 1961 ricevette il titolo di contessa di Avon. Nel 2007 ha pubblicato un libro di memorie intitolato "A Memoir. From Churchill to Eden", in cui ripercorre la storia della sua famiglia.

Di una bellezza rinomata, Anne Clarissa era di casa nei circoli intellettuali liberali a Londra e si mescolò in gioventù con i pilastri della comunità accademica di Oxford (Isaiah Berlin, Maurice Bowra e David Cecil tra gli altri).

La sua stretta cerchia di amici comprendeva intellettuali, artisti e scrittori come Cecil Beaton, Evelyn Waugh, Orson Welles. Come coniuge dell'uomo più importante della Gran Bretagna, la padrona di casa al numero 10 di Downing Street Anne Clarissa Eden fu inevitabilmente al corrente di una moltitudine di segreti di alto livello, di cui però non ha mai parlato. La crisi di Suez e la salute cagionevole di Eden la portarono a condividere solo quattro anni della vita politica di Anthony e diciotto mesi come moglie del primo ministro.

Dalla morte di Mary Wilson, baronessa Wilson di Rievaulx, vedova di Harold Wilson, avvenuta il 6 giugno 2018, Clarissa Eden era la più anziana consorte di un primo ministro britannico ancora in vita. Ha compiuto 100 anni il 28 giugno 2020, in pieno lockdown, divenendo la seconda moglie di un premier a raggiungere il secolo di vita, dopo la stessa baronessa Wilson.

(di Paolo Martini)