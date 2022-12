Gb, morti tre bambini dopo essere caduti in un lago ghiacciato

Birmingham (Inghilterra), 12 dic. (askanews) - Tre bambini di otto, 10 e 11 anni sono morti dopo essere caduti nel lago ghiacciato di Babbs Mill Park a Solihull, vicino a Birmingham, nel Regno Unito. Sono stati subito portati in ospedale dopo essere stati recuperati dall'acqua, ma non c'è stato n...

Birmingham (Inghilterra), 12 dic. (askanews) – Tre bambini di otto, 10 e 11 anni sono morti dopo essere caduti nel lago ghiacciato di Babbs Mill Park a Solihull, vicino a Birmingham, nel Regno Unito. Sono stati subito portati in ospedale dopo essere stati recuperati dall’acqua, ma non c’è stato niente da fare. Un quarto bambino di sei anni resta ricoverato in condizioni critiche.

I servizi d’emergenza sono arrivati rapidamente sul posto; i vigili del fuoco e gli agenti di polizia si sono calati nell’acqua ghiacciata.

“A quanto mi risulta gli agenti sono entrati in acqua. Sono stati raggiunti da altri membri dei servizi di emergenza. Alcuni agenti sono entrati in acqua fino alla vita. Uno dei miei agenti stava cercando di perforare il ghiaccio per salvare i bambini. Per questo ha avuto una leggera ipotermia. Sono lieto di dire che ora è stato dimesso dall’ospedale”, ha raccontato Richard Harris, sovrintendente della polizia.

Secondo le prime ricostruzioni i bambini stavano giocando sul lago che si è ghiacciato con l’ondata di freddo che ha colpito gran parte della Gran Bretagna.

Al momento non sono state segnalate altre persone disperse.

“Chiediamo ai genitori e a chi si occupa dei loro figli, di ricordargli i pericoli del ghiaccio e perché devono starne lontani. Per favore, aiutateci a evitare che una cosa del genere accada di nuovo” ha detto Richard Stanton, comandante di zona del servizio antincendio delle West Midlands.