GB, premier Liz Truss: “Insieme possiamo uscire dalla tempesta”

Londra, 6 set. (askanews) – “Non ci dobbiamo scoraggiare di fronte alle sfide che dobbiamo affrontare. Per quanto possa essere potente la tempesta, il popolo britannico è più forte. Il nostro paese è costruito da persone che fanno le cose. Sono fiduciosa che insieme possiamo uscire dalla tempesta, ricostruire la nostra economia per diventare la moderna e brillante Gran Bretagna che so che possiamo essere”. Così Liz Truss, il premier britannico, nel suo primo discorso all’esterno del numero 10 di Downing Street da capo dell’esecutivo britannico.