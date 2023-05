Gb: problemi ai sistemi informatici per British Airways, cancellate decine di voli a Heathrow

Gb: problemi ai sistemi informatici per British Airways, cancellate decine di...

Londra, 26 mag. (Adnkronos) - Problemi ai sistemi informatici della British Airways hanno provocato la cancellazione di decine di voli diretti o in arrivo, all'aeroporto londinese di Heathrow. Ieri i voli in partenza cancellati sono stati più di 50 e oltre 20 quelli in arrivo. "E...