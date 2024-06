GB, Sunak svela la piattaforma elettorale del Partito conservatore

Londra, 11 giu. (askanews) - Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha lanciato il manifesto del partito conservatore in vista delle elezioni generali del 4 luglio, sperando di rimettere in carreggiata la sua campagna elettorale dopo una settimana disastrosa. "Non sono cieco di fronte al fatto che...

Londra, 11 giu. (askanews) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha lanciato il manifesto del partito conservatore in vista delle elezioni generali del 4 luglio, sperando di rimettere in carreggiata la sua campagna elettorale dopo una settimana disastrosa. “Non sono cieco di fronte al fatto che le persone sono frustrate dal nostro partito”, dice, “ma siamo l’unico partito con grandi idee per rendere il nostro Paese un posto migliore in cui vivere”.