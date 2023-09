Gb: Wagner sarà dichiarato gruppo terroristico da governo**

Londra, 5 set. (Adnkronos) – Wagner, il gruppo mercenario russo, sarà dichiarato gruppo terroristico dal governo britannico, il che significa che sarà illegale esserne membro o sostenere l'organizzazione. Lo riporta la Bbc. Un progetto di ordinanza da presentare al Parlamento consentirà di classificare i suoi beni come proprietà terroristica e di sequestrarli. Il ministro degli Interni ha affermato che Wagner è "violento e distruttivo… uno strumento militare della Russia di Vladimir Putin". Inoltre ha detto che il suo lavoro in Ucraina e in Africa rappresenta una "minaccia alla sicurezza globale", ha aggiunto Suella Braverman. "Le continue attività destabilizzanti di Wagner continuano solo a servire gli obiettivi politici del Cremlino".