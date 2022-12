GBC Italia, prima roadmap trasformazione sostenibile edilizia

Roma, 16 dic. (askanews) – “Abbiamo l’opportunità di recuperare il futuro delle nostre città, dei nostri edifici e, più in generale, degli ecosistemi in

cui viviamo”. Lo afferma Marco Mari, presidente di GBC Italia, a conclusione della giornata di presentazione a Roma della Roadmap italiana per la decarbonizzazione e la trasformazione sostenibile in edilizia, “un passo determinante nel percorso di cambiamento necessario per migliorare la qualità

della vita delle generazioni presenti e future del nostro Paese”.

“I prossimi passi – prosegue Mari – stanno a noi, ed è per questo che l’azione del GBC Italia prosegue instancabile, analizzando gli impatti, definendo strumenti concreti basati sul consenso e sulla partecipazione e promuovendo la giusta transizione dell’ambiente costruito. Da oltre 14 anni, lavoriamo a fornire un quadro per implementare le logiche dello sviluppo sostenibile

nelle filiere edilizia e immobiliare. Oggi, con oltre 18,6 milioni di metri quadrati di edifici più efficienti, meno inquinanti e più sani per i loro occupanti, rappresentiamo una eccellenza a livello europeo e internazionale.

Con il lancio della prima Roadmap italiana per la decarbonizzazione e la

trasformazione sostenibile in edilizia abbiamo tracciato un ulteriore solco in questa direzione. La Roadmap è un passo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici e rappresenta solo uno dei nuovi punti di partenza del percorso sviluppato nel progetto #BuildingLife. Ad oggi disponiamo di una visione chiara del contesto, dei corretti strumenti per la giusta transizione e,

soprattutto, abbiamo la consapevolezza che i Green Building Council possono fornire un concreto supporto al raggiungimento degli obiettivi per il clima.

Il conto alla rovescia è avviato, ora, insieme al lavoro”.