GBC Italia, responsabilità cambiamento per benessere persone

Roma, 21 lug. (askanews) – Il Consiglio di Indirizzo di GBC Italia – Associazione cui aderiscono le più competitive imprese e le più qualificate associazioni e comunità professionali italiane operanti nel segmento dell’edilizia sostenibile, rinnovato nel corso dell’Assemblea Nazionale dei Soci dello scorso 22 giugno – ha

nominato le cariche istituzionali facenti parte del Comitato Esecutivo. Ad affiancare il Presidente, Fabrizio Capaccioli, saranno Federico Filippo Oriana – Presidente e Amministratore delegato di ASPESI Unione Immobiliare – eletto nuovo

Vicepresidente dell’Associazione ed Enrico Maria Scalchi.

Il Consiglio di Indirizzo ha approvato le principali linee strategiche di sviluppo e gestione che guideranno GBC Italia nel prossimo triennio, 2023 – 2026, che saranno incentrate su un nuovo umanesimo della sostenibilità, in cui l’uomo è al centro delle strategie dell’Associazione, come ben evidenziato dalle parole di Fabrizio Capaccioli, Presidente GBC Italia:

“La responsabilità del cambiamento per il benessere delle persone è questo il claim del piano strategico della consiliatura 2023 – 2026 che oggi il Consiglio di Indirizzo di Green Building Council Italia ha approvato. Un piano strategico di visione, concreto, fattivo e misurabile che pone nell’agenda della governance dell’Associazione dei punti fondamentali da cui non possiamo

sottrarci”.

I temi prioritari individuati sono: Gbc Italia Next Generation: una struttura dedicata ai giovani, una preziosa fucina di idee e professionalità, per stimolare progetti da portare all’Associazione centrale; Corporate Social Responsability e

Diversity & Inclusion: impegno sulle politiche inerenti parità di genere e inclusione sociale in tutte le attività interne, pubbliche e di servizi offerti al mercato; Engagement,

Relationship & Partnership: per promuovere un’azione quanto più diffusa, capillare e democratica dell’Associazione anche

attraverso relazioni costruttive con altre realtà, Enti e strutture territoriali sull’intero panorama nazionale; Innovazione & Made in Italy: per supportare la transizione verso

la sostenibilità della filiera edilizia ed immobiliare attraverso una più ampia ed efficace diffusione dei Protocolli energetico-ambientali di sostenibilità; Sostenibilità a 360°: per consolidare il ruolo di GBC Italia quale principale interlocutore

sui temi della sostenibilità nel settore del costruito attraverso proficue contaminazioni e collaborazioni nazionali e internazionali; Relazioni Internazionali: ottimizzare risorse e

contenuti per avere un ruolo ancor più da protagonista nella scena internazionale; GBC Italia e Finanza green: per facilitare le connessioni tra la sostenibilità nelle filiere edile ed immobiliare e un approccio finanziario sensibile attraverso una

rinnovata rete di relazioni con i principali attori della finanza green; GBC Academy: una scuola di formazione capace di qualificarsi come centro di eccellenza in Italia e di rivolgersi alle differenti professionalità del settore; Digital transition: lavorare a una compiuta transizione digitale per uno sviluppo dell’Associazione in linea con i principali e più elevati standard contemporanei.

I singoli membri del Consiglio di Indirizzo saranno chiamati ad assumere responsabilità per partecipare attivamente all’attuazione del programma, consentendo a GBC Italia, con i

suoi oltre 350 soci e 200 professionisti aderenti, di guidare in modo qualificato la trasformazione del mercato delle costruzioni alla luce dei principali criteri e obiettivi definiti dalle Agende Internazionali.