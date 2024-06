GBC Italia-Sogesid, Capaccioli: dialogo costruttivo con PA

Roma, 28 giu. (askanews) – Un sempre più forte dialogo e una integrazione di competenze all’insegna della sostenibilità tra i settori pubblico e privato della progettazione: questi, i pillar sui quali si basa l’Accordo Quadro firmato oggi da Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid Spa e da Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia.

“Siamo entusiasti di annunciare questo accordo con Sogesid S.p.A. Si tratta di un passo significativo verso la promozione della sostenibilità nella P.A.”, ha dichiarato a margine della firma Fabrizio Capaccioli, Presidente del Green Building Council Italia. “Questo accordo mira a creare un dialogo costruttivo tra il settore pubblico e privato, favorendo l’integrazione delle competenze e l’adozione di approcci innovativi nell’edilizia sostenibile. L’obiettivo è quello di offrire soluzioni concrete e responsabili, che possano contribuire a una rigenerazione urbana efficace e ad una gestione più sostenibile degli investimenti pubblici. L’accordo sottolinea, inoltre, l’importanza e la centralità dell’essere umano, riconoscendo che il benessere delle persone è strettamente legato alla qualità degli ambienti in cui viviamo. La collaborazione con Sogesid”, conclude Capaccioli, “ci permette di unire le nostre forze per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e per promuovere un futuro in cui la sostenibilità, la rigenerazione urbana e la qualità della vita dei cittadini siano al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese.”