Gdf: Graziano (Pd), 'presidio di legalità importante per il Paese...

Gdf: Graziano (Pd), 'presidio di legalità importante per il Paese...

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "In occasione del 249esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza vorrei esprimere i miei più sentiti auguri e ringraziamenti alle donne e agli uomini che con estrema tenacia e dedizione lavorano incessantemente a difesa di tutti noi cittadini e...

Roma, 21 giu (Adnkronos) – "In occasione del 249esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza vorrei esprimere i miei più sentiti auguri e ringraziamenti alle donne e agli uomini che con estrema tenacia e dedizione lavorano incessantemente a difesa di tutti noi cittadini e del territorio. La Guarda di Finanza è un importante e costante presidio di legalità per il nostro Paese". Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio.