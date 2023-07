Gelati e cibo ghiacciato per gli animali del Bioparco di Roma

Milano, 19 lug. (askanews) – A causa dell’ondata di calore che sta investendo l’Italia, e in particolare Roma, al Bioparco della capitale sono state adottate misure speciali per tutelare gli animali. I custodi dello zoo offrono a scimmie, tigri e agli altri inquilini del Bioparco prelibatezze congelate ripiene di frutta, verdura o carne per garantire un minimo di sollievo dal caldo.