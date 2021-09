Gelati Nuii e Milka ritirati dal mercato per rischio chimico: tutti i lotti richiamati dal Ministero della Salute in base ad un principio precauzionale

Alcuni gelati Nuii e Milka sono stati ritirati dal mercato per rischio chimico: ecco tutti lotti richiamati dal Ministero della Salute. Con la fine dell’estate aumento il rischio di deterioramento di prodotto gradevoli ma molto deperibili come i gelati. Una improvvisa interruzione della catena del freddo può determinare la comparsa di molecole e composti dannosi per l’uomo.

Come ad esempio è accaduto ad alcuni articoli. Per rischio chimico e con raccomandazione di restituire subito il Ministero sta facendo ritirare dal mercato alcuni gelati a marchio Milka e NUII di cui vi riportiamo tutte le specifiche.

Gelati Nuii e Milka ritirati dal mercato, ossido di etilene all’interno

Il motivo è una “possibile presenza di tracce di ossido di etilene nella farina di semi di carrube“. Il Primo è il Nuii mandorle e Vaniglia di Giava.

La Denominazione di vendita è NUII AlmJavaVan 8x90x4 IT UMB. Il lotto di produzione e termine massimo di conservazione (TMC): (UE1123, UE1124, UE1125, UE1127, UE1128, UE1130, UE1131, UE1132, UE1137, UE1138) – TMC 05/2023; (UE1162, UE1163, UE1165, UE1166, UE1167) – TMC 06/2023; (UE1193, UE1194, UE1195) – TMC 07/2023.

Gelati Nuii e Milka ritirati dal mercato: mirtilli rossi, cioccolato bianco e mandorle e vaniglia in confezione

Poi è toccata a Nuii Mirtilli Rossi e Cioccolato Bianco, con denominazione di vendita: NUII WhitChocCBer 90X4 IT UMB.

Lotto di produzione e termine massimo di conservazione (TMC) : MI0098 – 04/2023; MI0099 – TMC 04/2023. Nel mirino anche Nuii Mandorle e Vaniglia di Giava in confezione, cioé il NUII AlmondJaVan 90X4 IT UMB. Lotto di produzione e termine massimo di conservazione (TMC): (MI0008; MI0009) – TMC 01/2022; (MI0076; MI0077; MI0078) – TMC 03/2022; (MI0148; Mi0149; MI0150; MI0151) – TMC 05/2022; (MI0295; MI0296; MI0297) – TMC 10/2022; (MI1107; MI1108) – TMC 04/2023; MI9308 – TMC 11/2021.

Nocciole salate e caffè per Nuii e i mini coni Milka: ecco i gelati ritirati dal mercato

Anche Nuii Nocciole Salate e Caffè della Tanzania è stato ritirato per rischio chimico. Denominazione di vendita: NUII DrkCh&Coffee 90×20 IT UMB. Lotto di produzione e termine massimo di conservazione (TMC): MI0046 – TMC 02/2022; MI9332 – TMC 11/2021; MI9333 – TMC 11/2021. Infine si segnala un richiamo precauzionale dal mercato anche per i mini coni Milka. Ecco i lotti coinvolti: OS1042, OS1073, OS1074, OS1075, OS1076, OS1077, OS1110, OS1111, OS1112, OS1113, OS1114, OS1152, OS1153, OS1154, OS1165, OS1166 e OS1167. Richiamato anche il gelato alla vaniglia con cuore di cioccolato Milka. Ecco i lotti: OS1035, OS1036, OS1039, OS1084, OS1085, OS1106, OS1107, OS1131, OS1132, OS1147 e OS1148.