Gelato confezionato: passione senza tempo per 92% degli italiani

Milano, 29 mar. (askanews) – Gustare un gelato confezionato è un’esperienza che accomuna praticamente tutti gli italiani senza grosse differenze anagrafiche e non solo d’estate. Se oltre la metà di loro dice di ricordare il primo gelato mangiato durante l’infanzia, nove su 10 continuano a sceglierlo tuttora con frequenza, soprattutto tra i giovani. A raccontare questa passione intergenerazionale per il gelato confezionato è una indagine condotta da AstraRicerche per Coppa del Nonno, la coppetta al caffè ideata in Italia quasi 70 anni fa:

“E’ un onore per noi avere Coppa del nonno nella nostra gamma dei prodotti – ha detto Luca Regano, amministratore delegato di Froneri Italia – nasce nel 1955 e arriva al giorno d’oggi con tutta la capacità di aggregare generazioni con una coppa di gelato: è una cosa fantastica per chi lavora nel largo consumo. Ci sono pochi marchi con questo trasporto”.

Coppa del Nonno rientra tra quei gelati confezionati che, come riporta la ricerca, per oltre il 74% degli italiani “mettono tutti d’accordo” senza distinzione di età. Oggi a produrla è Froneri, la joint venture paritetica nata nel 2016 tra la multinazionale svizzera Nestlé e il gruppo inglese R&R, la seconda più grande azienda di gelati confezionati al mondo con 324 milioni di fatturato in un mercato che nel 2022 è cresciuto del 17% a valore per effetto dell’inflazione e di un 5% a volume. In questo panorama Coppa del nonno, marchio leader nel segmento “coppe”, occupa una posizione di rilievo

“Il fatto che noi produciamo 20 milioni di coppe più o meno ogni anno è un numero enorme – ha sottolineato – Il giro d’affari nel mercato retail è di circa 20 milioni di euro annui, se aggiungiamo una stima simile per il fuori casa sono circa 40 milioni sono cifre considerevoli evidentemente”.

La capacità di resistere in tutti questi anni alle evoluzioni del mercato è anche frutto di innovazioni che hanno permesso a questo gelato di rimanere contemporaneo, conservando un elevato livello di riconoscibilità (85,6%), soprattutto tra i giovani, e un gusto che quasi la metà (46,7%), considera l’elemento caratterizzante:

“Coppa del nonno tra gli altri gelati è sicuramente uno di quelli che mette tutti d’accordo, che è senza tempo, che è come i capolavori del cinema o della musica che non invecchia che è sempre attuale – ha sottolineato Filippo Salamone, group brand manager Froneri Italia – Nel 2023 vedrà un refresh creativo del pack dell’architettura del prodotto per trasferire una maggiore modernità sia al pack che al prodotto”.

Non a caso le ultime novità di prodotto in casa Coppa del nonno, il variegato al caramello lanciato nel 2022 e quello al gianduia quest’anno, riprendono alcuni trend del mercato stesso del caffè, che vanno ad aggiungersi alla coppetta tradizionale, un classico delle estati, e non solo, italiane.