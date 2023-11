Gelera a Inca: "Patronati stakeholder fondamentali per Inps"

Roma, 8 nov. (Adnkronos/Labitalia) – "Ci tenevo a essere qui perchè per Inps i patronati sono degli stakeholder fondamentali: condividiamo passato, presente e futuro su quelli che sono i bisogni dei cittadini e dell'utenza. Un percorso importante che vede Inps e patronati impegnati per individuare gli effettivi bisogni dell'utenza sul territorio". Lo ha detto Micaela Gelera, commissario straordinario dell'Inps, intervenendo alla presentazione del Bilancio sociale 2022 dell'Inca Cgil nella sede del Cnel.

Gelera ha sottolineato che nel bilancio sociale del Patronato "rivedo la storia dell'Inps degli ultimi anni, che ci ha visto insieme al patronato nel corso della pandemia nel soddisfacimento delle richieste dei cittadini per superare un momento molto delicato".

Secondo Gelera, "i patronati sono partner fondamentali nella messa in campo della nuova misura in sostituzione del reddito di cittadinanza. I patronati hanno intermediato metà delle domande che sono arrivate alla piattaforma Siisl, e i patronati avranno un ruolo centrale nelle misure di politiche attive messe in campo dal governo", ha concluso.